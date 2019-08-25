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«Ростов» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ

«Ростов» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Рубин». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Итоговый счёт матча — 2:1.

Автором первого забитого мяча в игре стал форвард гостей Евгений Марков. На 15-й минуте он поразил ворота хозяев после передачи Вячеслава Подберёзкина. «Ростов» сравнял счёт на 29-й минуте. Юрий Дюпин не смог спасти свою команду после удара Эльдора Шомуродова. Победу хозяевам принёс результативный удар хавбека Александра Саплинова на 87-й минуте.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ростов» занимает 5-е место, набрав 14 очков. «Рубин» с 10 очками занимает 7-е место. В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Локомотивом» (31 августа), а «Рубин» дома будет принимать «Сочи» (31 августа).

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Марков – 15, 1:1 – Шомуродов – 29, 2:1 – Саплинов – 87
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