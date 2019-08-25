«Ростов» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Рубин». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Итоговый счёт матча — 2:1.
Автором первого забитого мяча в игре стал форвард гостей Евгений Марков. На 15-й минуте он поразил ворота хозяев после передачи Вячеслава Подберёзкина. «Ростов» сравнял счёт на 29-й минуте. Юрий Дюпин не смог спасти свою команду после удара Эльдора Шомуродова. Победу хозяевам принёс результативный удар хавбека Александра Саплинова на 87-й минуте.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ростов» занимает 5-е место, набрав 14 очков. «Рубин» с 10 очками занимает 7-е место. В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Локомотивом» (31 августа), а «Рубин» дома будет принимать «Сочи» (31 августа).
- 25 августа 2019
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