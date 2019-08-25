Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом»
В стартовом туре чемпионата Италии «Удинезе» обыграл «Милан». Встреча проходила в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули». Итоговый счёт матча — 1:0.
Героем встречи стал бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао. На 72-й минуте матча он ударом головой замкнул подачу Родриго Де Пауля с углового.
В минувшем сезоне «Милан» занял 5-е место в чемпионате Италии, набрав в 38 матчах 68 очков. Из-за проблем с правилом финансового фэйр-плей россонери не были допущены к участию в Лиге Европы. «Удинезе» занял 12-е место с 43 очками в активе.
В следующем туре «Милан» на своём поле сыграет с «Брешией». Игра состоится 31 августа. «Удинезе» также дома будет противостоять «Парме». Встреча пройдёт 1 сентября.
- 25 августа 2019
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