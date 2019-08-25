Кононов: «Спартак» готов, хочет прибавлять и прибавляет во втором тайме

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«Волевая победа, хорошая игра. После матча просто поздравил ребят. Впереди очень сложный матч с „Брагой“, и надо копить энергию, восстанавливаться.

Почему во втором тайме резко прибавляем? Чего-то особенного в перерыве не делаем. Наверное, всё нормально. Команда готова, хочет прибавлять и прибавляет во втором тайме. Дай бог, чтобы это было и в дальнейших играх. На данный момент вот так происходит. Рады, но нам ещё нужно работать, чтобы это дальше двигалось", — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги.