Кононов: «Спартак» готов, хочет прибавлять и прибавляет во втором тайме
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).
«Волевая победа, хорошая игра. После матча просто поздравил ребят. Впереди очень сложный матч с „Брагой“, и надо копить энергию, восстанавливаться.
Почему во втором тайме резко прибавляем? Чего-то особенного в перерыве не делаем. Наверное, всё нормально. Команда готова, хочет прибавлять и прибавляет во втором тайме. Дай бог, чтобы это было и в дальнейших играх. На данный момент вот так происходит. Рады, но нам ещё нужно работать, чтобы это дальше двигалось", — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Гол Тиля на 91-й минуте принёс победу «Спартаку» в матче с «Крыльями Советов»
- 25 августа 2019
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