Божович: «Спартак» контролировал всю игру и был лучше

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Почему во втором тайме отошли назад? Просто „Спартак“ был лучше. Мы оборонялись, надеялись, что не пропустим и заберём очко. Но что делать. Думаю, соперник контролировал всю игру и был лучше. Просто мы оборонялись и ничего не могли сделать», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Спартак», набрав 14 очков, делит 1-5-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата с «Краснодаром», «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом». «Крылья Советов» (6) — на 13-м месте.
В 8-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Матч состоится 1 сентября. «Крылья Советов» примут «Динамо» (30 августа).
- 25 августа 2019
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