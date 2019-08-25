Голкипер «Краснодара» Сафонов сделал предложение своей девушке

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов сделал предложение своей девушке.
Голкипер выложил фотографию с кольцом на пальце девушки в «сториз» своего «инстаграма».
20-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил пять мячей. Также он сыграл в трёх матчах квалификационного раунда Лиги чемпионов и пропустил семь голов.
«Краснодар», набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Впрочем, «быки» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опережают «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит».
27 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов. В первом матче краснодарцы проиграли на выезде со счётом 0:4.
- 25 августа 2019
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