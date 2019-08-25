Докампо: «Рубин» не смог справиться с давлением «Ростова»

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).

«Сегодня преимущество было на стороне «Ростова». Они создали очень много моментов. Тем не менее нам удалось забить гол. У нас был момент, когда мы могли забить второй, но не получилось. Что происходило с обороной «Рубина»? Надо учитывать, что «Ростов» очень сильная команда. У них есть хорошие игроки. Они играли очень интенсивно, в высоком темпе, хорошо читали игру и оказывали давление. Мы не смогли с этим справиться», — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Рубин» по итогам семи туров занимает 7-е место, набрав 10 очков.