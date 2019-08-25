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«Шахтёр» разгромил «Мариуполь», одержав пятую победу подряд в УПЛ

«Шахтёр» разгромил «Мариуполь», одержав пятую победу подряд в УПЛ
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» разгромил «Мариуполь» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Обслуживал матч арбитр Дмитрий Кутаков.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Тете, которому ассистировал Тайсон. На 11-й минуте Тете увеличил преимущество донецкого клуба, оформив дубль. Голевой передачей отметился Марлос. Через минуту счёт до крупного довёл Мораес с паса Тайсона. На 62-й минуте четвёртый гол в ворота гостей забил Тайсон, который реализовал пенальти. Через некоторое время Вакула сократил разрыв в счёте. Окончательный счёт на 83-й минуте установил Маркос Антониу.

«Шахтёр» одержал пять побед в пяти стартовых матчах чемпионата Украины и занимает первое место в турнирной таблице.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 5-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Шахтёр Д
Донецк
5 : 1
Мариуполь
Мариуполь
1:0 – Тете – 8, 2:0 – Тете – 11, 3:0 – Мораес – 12, 4:0 – Тайсон – 62 (пен), 4:1 – Вакула – 78, 5:1 – Антониу – 83
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