«Шахтёр» разгромил «Мариуполь», одержав пятую победу подряд в УПЛ

В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» разгромил «Мариуполь» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Обслуживал матч арбитр Дмитрий Кутаков.
Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Тете, которому ассистировал Тайсон. На 11-й минуте Тете увеличил преимущество донецкого клуба, оформив дубль. Голевой передачей отметился Марлос. Через минуту счёт до крупного довёл Мораес с паса Тайсона. На 62-й минуте четвёртый гол в ворота гостей забил Тайсон, который реализовал пенальти. Через некоторое время Вакула сократил разрыв в счёте. Окончательный счёт на 83-й минуте установил Маркос Антониу.
«Шахтёр» одержал пять побед в пяти стартовых матчах чемпионата Украины и занимает первое место в турнирной таблице.
- 25 августа 2019
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