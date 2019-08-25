Кононов: у «Спартака» есть один кандидат для усиления состава

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что красно-белые могут приобрести ещё одного игрока до закрытия летнего трансферного окна.

«Есть финансовый фэйр-плей, мы его соблюдаем. Не можем просто так взять игроков. У нас есть конкуренция, до конца окна осталось совсем немного. У нас есть один кандидат. Не буду говорить, на какую позицию. Получится – получится. Если нет, не будем расстраиваться», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак», набрав 14 очков, делит 1-5-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата с «Краснодаром», «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом».

В 8-м туре «Спартак» сыграет с «Зенитом». Матч состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена».