Кононов: у «Спартака» есть один кандидат для усиления состава
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что красно-белые могут приобрести ещё одного игрока до закрытия летнего трансферного окна.
«Есть финансовый фэйр-плей, мы его соблюдаем. Не можем просто так взять игроков. У нас есть конкуренция, до конца окна осталось совсем немного. У нас есть один кандидат. Не буду говорить, на какую позицию. Получится – получится. Если нет, не будем расстраиваться», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак», набрав 14 очков, делит 1-5-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата с «Краснодаром», «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом».
В 8-м туре «Спартак» сыграет с «Зенитом». Матч состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Кононов: «Спартак» выиграл очень важный матч у хорошей, организованной команды
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