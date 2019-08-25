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Кононов: дай бог каждому такую карьеру, как у Шюррле

Кононов: дай бог каждому такую карьеру, как у Шюррле
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), оценил игру немецкого полузащитника Андре Шюррле.

«Он – игрок высокого уровня, играет точно, знает, когда открыться, как сыграть то нападающего, то на позиции под нападающим. Он разноплановый игрок, есть опыт, есть школа. Он многое прошёл. Дай бог каждому из нас такую карьеру сделать, которая у него была и есть. Андре получает удовольствие от игры, ему нравится Россия, нравятся российские граждане.

Что касается лидерства, то у нас есть капитан, вице-капитан. Идёт момент строительства команды. На данный момент мне нравится, как всё происходит. Нельзя загадывать, как будет завтра, потому что во время этого процесса всё может быть. Ребята хотят играть, побеждать в своё удовольствие", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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