Мирзов: с «Зенитом» мы сыграем при своих болельщиках, у нас всё получится
Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов выразил уверенность, что красно-белые добьются положительного результата в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».
«Нужно время сыграться, думаю, после «Зенита» во время перерыва на сборные сыграемся окончательно. Чемпионат интересный сейчас, каждый может выиграть. Надо стараться набирать очки по максимуму.
«Зенит» начал хорошо, а сейчас ничья и поражение. В матче с «Зенитом» у нас равные шансы, но мы играем дома при своих болельщиках, у нас всё получится. Чемпионат только начался, много игр впереди", — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Турнирная таблица РПЛ: у пяти лидеров равное количество очков после 7-го тура
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