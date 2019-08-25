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Мирзов: с «Зенитом» мы сыграем при своих болельщиках, у нас всё получится

Мирзов: с «Зенитом» мы сыграем при своих болельщиках, у нас всё получится
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов выразил уверенность, что красно-белые добьются положительного результата в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».

«Нужно время сыграться, думаю, после «Зенита» во время перерыва на сборные сыграемся окончательно. Чемпионат интересный сейчас, каждый может выиграть. Надо стараться набирать очки по максимуму.

«Зенит» начал хорошо, а сейчас ничья и поражение. В матче с «Зенитом» у нас равные шансы, но мы играем дома при своих болельщиках, у нас всё получится. Чемпионат только начался, много игр впереди", — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

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