Голы Ломовицкого и Луценко принесли победу «Арсеналу» над «Оренбургом»
«Арсенал» обыграл «Оренбург» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт матча — 2:1.
Первый мяч в игре на 23-й минуте забил хавбек хозяев Александр Ломовицкий. Результативная передача на счету Серея Ткачёва. На 52-й минуте Джордже Деспотович восстановил паритет. Ассистировал сербу Жига Шкофлек. Победу «Арсеналу» на 69-й минуте принёс Евгений Луценко, который отличился после паса Даниила Лесового.
«Арсенал» поднялся на 7-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе команды из Тулы 13 очков. «Оренбург» с 2 очками занимает последнее, 16-е место.
В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с ЦСКА (1 сентября). «Оренбург» днём ранее в гостях встретится с «Уфой».
Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Арсенал
Тула
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 – Ломовицкий – 23, 1:1 – Деспотович – 52, 2:1 – Луценко – 69
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