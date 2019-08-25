Джикия: «Спартак» — самый великий, самый популярный клуб

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:1).

«Тиль и Джордан забили первые голы? Ждём от них какого-нибудь мероприятия по этому поводу. Почему бы и нет? Но только после «Зенита» и матчей на сборные. Дай бог, нас туда вызовут.



Максименко готов для сборной? Макси прибавил, тащит нас — это правда. Но готов к сборной или нет — не мне решать. У нас в национальной команде есть специалисты, которые решают это. Но мне как защитнику видно, что за последние три-четыре месяца он сильно прибавил. И в этом матче были моменты, когда он нас спасал. Не хочется его перехваливать, но Макси молодец!



Истерия вокруг «Спартака» заканчивается? На этот вопрос точно не могу ответить. Вокруг «Спартака» всегда будет что-то происходить. Этот клуб самый великий, самый популярный. Но игроки, тренерский штаб знают, что у нас есть болельщики, которые искренне переживают за нас, которые с нами до конца. Мы будем играть для них. Мы своей игрой будем делать так, чтобы грязь вокруг нас не лилась.



Как самочувствие в таком напряжённом графике? Да нормально, уже не первый раз сталкиваемся с подобным. Лучше играть каждые три-четыре дня, чем раз в неделю. Но все понимают, что в прошлом сезоне мы сами усугубили своё положение, не добившись прямой путёвки в группу. Не было бы этого, не было бы и опасений врача сборной Безуглова», — приводит слова Джикии Sport24.