Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Ромой», «Лацио» обыграл «Сампдорию»

Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Ромой», «Лацио» обыграл «Сампдорию»
Футбол / Италия 0

Завершилось сразу шесть матчей 1-го тура итальянской Серии А.

«Рома» на своём поле сыграла вничью с «Дженоа». На три мяча в исполнении Дженгиза Ундера, Эдина Джеко и Александара Коларова гости ответили результативными ударами Андреа Пинамонти, Доменико Кришито (с пенальти) и Кристиана Куаме.

«Лацио» благодаря дублю Чиро Иммобиле и голу Хоакина Корреа разгромил «Сампдорию».

«Аталанта», уступая в счёте 0:2 СПАЛу, сумела одержать выездную победу. В составе хозяев забивали Федерико Ди Франческо и Андреа Петанья, у гостей результативные удары на счету Робин Гозенс и Луиса Мурьеля, который сделал дубль.

«Торино» на своём поле обыграл «Сассуоло». У хозяев оба мяча забил Симоне Дзадза, у гостей гол на счету Франческо Капуто.

В двух других матчах тура «Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), а «Брешия» обыграла «Кальяри» (1:0).

Италия - Серия А. 1-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
3 : 3
Дженоа
Генуя
1:0 – Ундер – 6, 1:1 – Пинамонти – 16, 2:1 – Джеко – 30, 2:2 – Кришито – 43 (пен), 3:2 – Коларов – 49, 3:3 – Куаме – 70
Италия - Серия А. 1-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Сампдория
Генуя
0 : 3
Лацио
Рим
0:1 – Иммобиле – 37, 0:2 – Корреа – 56, 0:3 – Иммобиле – 62
Италия - Серия А. 1-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 21:45 МСК
СПАЛ
Феррара
2 : 3
Аталанта
Бергамо
1:0 – Ди Франческо – 6, 2:0 – Петанья – 26, 2:1 – Гозенс – 34, 2:2 – Мурьель – 70, 2:3 – Мурьель – 76
Италия - Серия А. 1-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Торино
Турин
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 – Дзадза – 14, 2:0 – Дзадза – 55, 2:1 – Капуто – 69
Италия - Серия А. 1-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Верона
Верона
1 : 1
Болонья
Болонья
0:1 – Сансоне – 15 (пен), 1:1 – Велозу – 36
Удаления: Давидович, 13 – нет
Италия - Серия А. 1-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
0 : 1
Брешия
Брешия
0:1 – Доннарумма – 54 (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент