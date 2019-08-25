Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Ромой», «Лацио» обыграл «Сампдорию»

Завершилось сразу шесть матчей 1-го тура итальянской Серии А.

«Рома» на своём поле сыграла вничью с «Дженоа». На три мяча в исполнении Дженгиза Ундера, Эдина Джеко и Александара Коларова гости ответили результативными ударами Андреа Пинамонти, Доменико Кришито (с пенальти) и Кристиана Куаме.

«Лацио» благодаря дублю Чиро Иммобиле и голу Хоакина Корреа разгромил «Сампдорию».

«Аталанта», уступая в счёте 0:2 СПАЛу, сумела одержать выездную победу. В составе хозяев забивали Федерико Ди Франческо и Андреа Петанья, у гостей результативные удары на счету Робин Гозенс и Луиса Мурьеля, который сделал дубль.

«Торино» на своём поле обыграл «Сассуоло». У хозяев оба мяча забил Симоне Дзадза, у гостей гол на счету Франческо Капуто.

В двух других матчах тура «Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), а «Брешия» обыграла «Кальяри» (1:0).