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Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Футбол / Испания 0

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 5:2. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Счёт был открыт на 15-й минуте, отличился Набиль Фекир с передачи Лоренсо Морона. В конце первого тайма равновесие восстановил Антуан Гризманн, которому ассистировал Серхи Роберто. В начале второй половины Гризманн вывел «Барселону» вперёд, оформив дубль с паса Роберто. На 56-й минуте третий гол забил Карлес Сайоль с передачи Нелсона Семеду. Ещё через несколько минут отличился Жорди Альба, а затем гол забил Артуро Видаль с паса Гризманна. В концовке «Бетису» удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Морона.

В 3-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Матч состоится 31 августа.

Испания - Примера. 2-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
5 : 2
Бетис
Севилья
0:1 – Фекир – 15, 1:1 – Гризманн – 41, 2:1 – Гризманн – 50, 3:1 – Сайоль – 56, 4:1 – Альба – 60, 5:1 – Видаль – 77, 5:2 – Морон – 79
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