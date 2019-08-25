Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 5:2. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Счёт был открыт на 15-й минуте, отличился Набиль Фекир с передачи Лоренсо Морона. В конце первого тайма равновесие восстановил Антуан Гризманн, которому ассистировал Серхи Роберто. В начале второй половины Гризманн вывел «Барселону» вперёд, оформив дубль с паса Роберто. На 56-й минуте третий гол забил Карлес Сайоль с передачи Нелсона Семеду. Ещё через несколько минут отличился Жорди Альба, а затем гол забил Артуро Видаль с паса Гризманна. В концовке «Бетису» удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Морона.

В 3-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Матч состоится 31 августа.