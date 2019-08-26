Дебютный гол Ломовицкого в РПЛ — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Оренбург»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» обыграл «Оренбург». Встреча проходилп в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт матча — 2:1.
Первый мяч в игре на 23-й минуте забил хавбек хозяев Александр Ломовицкий, для которого этот гол стал дебютным в РПЛ. Результативная передача на счету Серея Ткачёва. На 52-й минуте Джордже Деспотович восстановил паритет. Ассистировал сербу Жига Шкофлек. Победу «Арсеналу» на 69-й минуте принёс Евгений Луценко, который отличился после паса Даниила Лесового.
Видео можно посмотреть в Rutube-канале РПЛ.
«Арсенал» поднялся на 7-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе команды из Тулы 13 очков. «Оренбург» с 2 очками занимает последнее, 16-е место.
В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с ЦСКА (1 сентября). «Оренбург» днём ранее в гостях встретится с «Уфой».
- 26 августа 2019
-
01:30
-
00:59
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:26
-
00:10
-
00:06
- 25 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
21:52
-
21:42
-
21:40
-
21:36
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:18