Магнуссон: Фернандес становится машиной по забиванию голов

Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0).
«Победа над «Ахматом» — всё по делу. Вся команда сегодня играла здорово, а Марио становится машиной по забиванию голов. Важнейшие три очка и очередной «сухарь», — написал Магнуссон в своём „Инстаграме“.
Напомним, защитник ЦСКА Марио Фернандес отличился во втором матче чемпионата России подряд. В 6-м туре игрок сборной России забил в матче со «Спартаком» (1:2).
ЦСКА, набрав 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Впрочем, от пятёрки лидеров «армейцы» отстают всего на одно очко.
В 8-м туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 1 сентября.
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