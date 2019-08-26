Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Магнуссон: Фернандес становится машиной по забиванию голов

Магнуссон: Фернандес становится машиной по забиванию голов
Футбол / РПЛ 0

Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0).

«Победа над «Ахматом» — всё по делу. Вся команда сегодня играла здорово, а Марио становится машиной по забиванию голов. Важнейшие три очка и очередной «сухарь», — написал Магнуссон в своём „Инстаграме“.

Напомним, защитник ЦСКА Марио Фернандес отличился во втором матче чемпионата России подряд. В 6-м туре игрок сборной России забил в матче со «Спартаком» (1:2).

ЦСКА, набрав 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Впрочем, от пятёрки лидеров «армейцы» отстают всего на одно очко.

В 8-м туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 1 сентября.

Марио Фернандес посвятил гол семье, которая приехала на «ВЭБ Арену»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент