Гол с пенальти на 97-й минуте — в видеобзоре матча «Вулверхэмптон» – «Бёрнли»

В матче 3-го тура английской Премьер-Лиги «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бёрнли» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. В роли его ассистентов выступили Ли Беттс и Иан Хассин.
Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Эшли Барнс, которому ассистировал Дуайт Макнил. Хозяевам удалось отыграться в компенсированное время, на 97-й минуте гол с пенальти забил Рауль Хименес.
«Бёрнли», набрав четыре очка, занимает шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Вулверхэмптон» (3) — на 15-м месте.
В 4-м туре «Бёрнли» на своём поле сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 31 августа. «Вулверхэмптону» предстоит гостевой матч с «Эвертоном» (1 сентября).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 26 августа 2019
-
01:30
-
00:59
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:26
-
00:10
-
00:06
- 25 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
21:52
-
21:42
-
21:40
-
21:36
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:18