Гол с пенальти на 97-й минуте — в видеобзоре матча «Вулверхэмптон» – «Бёрнли»

В матче 3-го тура английской Премьер-Лиги «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бёрнли» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. В роли его ассистентов выступили Ли Беттс и Иан Хассин.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Эшли Барнс, которому ассистировал Дуайт Макнил. Хозяевам удалось отыграться в компенсированное время, на 97-й минуте гол с пенальти забил Рауль Хименес.

«Бёрнли», набрав четыре очка, занимает шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Вулверхэмптон» (3) — на 15-м месте.

В 4-м туре «Бёрнли» на своём поле сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 31 августа. «Вулверхэмптону» предстоит гостевой матч с «Эвертоном» (1 сентября).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».