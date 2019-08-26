16-летний Фати стал вторым самым молодым игроком «Барсы», сыгравшим в Примере

В матче 2-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» за «Барселону» дебютировал вингер Ансу Фати.

На 78-й минуте встречи он заменил Карлеса Переса. Как сообщил каталонский клуб в своём «твиттере», в 16 лет и 300 дней Фати стал вторым в списке самых молодых игроков, сыгравших за сине-гранатовых в матче Примеры. В более молодом возрасте за «Барсу» в матче первенства страны выходил только Висенте Мартинес в сезоне-1941/42. В момент дебюта ему было 16 лет и 298 дней.

После двух туров «Барселона» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с тремя очками в активе. В следующем туре сине-гранатовые на выезде встретятся с «Осасуной», которая набрала в первых двух играх 4 очка. Матч состоится 31 августа.