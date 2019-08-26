Тренер «Млады Болеслав»: чтобы исполнить мечту, Комличенко нужно играть лучше

Главный тренер чешской «Млады Болеслав» Йозеф Вебер оценил игру российского нападающего Николая Комличенко, который отметился покером в матче 7-го тура чемпионата Чехии с «Динамо» из Ческе-Будеёвице (4:2).
«Критиковать игрока, который забил четыре гола, будет смешно, и вы знаете, что Комличенко мне, как приёмный сын, но если он хочет исполнить свою мечту, то должен играть ещё лучше.
По моей информации, в данный момент переговоры по его трансферу не ведутся. Но вы знаете, что перед закрытием трансферного окна переговоры форсируют. Но сейчас ничего не происходит. Полагаю, Комли будет на следующей тренировке", — приводит слова Вебера Idnes.cz.
Таким образом, на счету 24-летнего Комличенко стало пять голов в четырёх матчах чешского национального чемпионата в нынешнем сезоне.
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