Располневший Снейдер посетил матч Эредивизии, он ушёл из футбола 2 недели назад

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер в воскресенье, 25 августа, посетил матч 4-го тура Эредивизии между «Утрехтом» и «Венло».

Внимание болельщиков привлёк внешний вид 35-летнего игрока, который только две недели назад объявил о завершении карьеры. Снейдер появился на стадионе заметно располневшим.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.

Последним клубом 35-летнего Снейдера стал катарский «Аль-Гарафа», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 11 матчах катарского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Ранее голландский полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов футболист провёл 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно.