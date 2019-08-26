Мбаппе и Кавани получили травмы в матче с «Тулузой»
Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани получили травмы в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (4:0), сообщает Goal.
Кавани покинул поле уже на 14-й минуте, повредив паховые мышцы. Мбаппе был заменён на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия. Также в этой встрече травмировался защитник «ПСЖ» Абду Диалло.
В ближайшее время травмированных игроков парижского клуба ожидает медицинское обследование, по результатам которого станут известны степени серьёзности повреждений, а также сроки их восстановления.
Напомним, что ещё один нападающий «ПСЖ» — Неймар не выходит на поле, так как стремится покинуть клуб в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
«ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1
- 26 августа 2019
-
01:30
-
00:59
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:26
-
00:10
-
00:06
- 25 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
21:52
-
21:42
-
21:40
-
21:36
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:18
Партнерский контент