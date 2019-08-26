Мбаппе и Кавани получили травмы в матче с «Тулузой»

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани получили травмы в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (4:0), сообщает Goal.

Кавани покинул поле уже на 14-й минуте, повредив паховые мышцы. Мбаппе был заменён на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия. Также в этой встрече травмировался защитник «ПСЖ» Абду Диалло.



В ближайшее время травмированных игроков парижского клуба ожидает медицинское обследование, по результатам которого станут известны степени серьёзности повреждений, а также сроки их восстановления.

Напомним, что ещё один нападающий «ПСЖ» — Неймар не выходит на поле, так как стремится покинуть клуб в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют «Реал», «Барселона» и «Ювентус».