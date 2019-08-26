«Барселона» впервые выиграла в чемпионате без Месси и Суареса в составе

В матче 2-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Бетис» со счётом 5:2 на домашнем стадионе «Камп Ноу». Сине-гранатовые впервые смогли выиграть в чемпионате Испании без Лионеля Месси и Луиса Суареса в составе, пропустивших игру из-за травм.
Счёт был открыт на 15-й минуте, отличился Набиль Фекир с передачи Лоренсо Морона. В конце первого тайма равновесие восстановил Антуан Гризманн, которому ассистировал Серхи Роберто. В начале второй половины Гризманн вывел «Барселону» вперёд, оформив дубль с паса Роберто. На 56-й минуте третий гол забил Карлес Сайоль с передачи Нелсона Семеду. Ещё через несколько минут отличился Жорди Альба, а затем гол забил Артуро Видаль с паса Гризманна. В концовке «Бетису» удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Морона.
В 3-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Матч состоится 31 августа.
До этого каталонский клуб дважды сыграл вничью и один раз проиграл.
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