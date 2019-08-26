Гризманн отпраздновал первый дубль за «Барселону» в стиле Леброна Джеймса

Нападающий Антуан Гризманн, перешедший этим летом в «Барселону», забил первые мячи за новый клуб в игре 2-го тура испанской Примеры с «Бетисом», которая завершилась победой сине-гранатовых со счётом 5:2, и отпраздновал в стиле звезды НБА Леброна Джеймса.



Первый мяч французский форвард забил на 41-й минуте, сравняв счёт матче, а уже в начале второго тайма Гризманн вывел каталонцев вперёд, сделав дубль на 50-й минуте.



После второго гола 28-летний нападающий подбежал к кромке поля домашнего стадиона «Камп Ноу», где болельщики высыпали ему в руки конфетти, которые он подбросил вверх, скопировав празднование Леброна Джеймса.

«Мне нравится то, что делает Леброн, и я хотел скопировать его. Мы покупали конфетти через интернет вместе с семьей», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.