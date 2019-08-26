Гризманн отпраздновал первый дубль за «Барселону» в стиле Леброна Джеймса

Нападающий Антуан Гризманн, перешедший этим летом в «Барселону», забил первые мячи за новый клуб в игре 2-го тура испанской Примеры с «Бетисом», которая завершилась победой сине-гранатовых со счётом 5:2, и отпраздновал в стиле звезды НБА Леброна Джеймса.
Первый мяч французский форвард забил на 41-й минуте, сравняв счёт матче, а уже в начале второго тайма Гризманн вывел каталонцев вперёд, сделав дубль на 50-й минуте.
После второго гола 28-летний нападающий подбежал к кромке поля домашнего стадиона «Камп Ноу», где болельщики высыпали ему в руки конфетти, которые он подбросил вверх, скопировав празднование Леброна Джеймса.
«Мне нравится то, что делает Леброн, и я хотел скопировать его. Мы покупали конфетти через интернет вместе с семьей», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.
- 26 августа 2019
-
02:40
-
02:17
-
01:53
-
01:30
-
00:59
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:26
-
00:10
-
00:06
- 25 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
21:52
-
21:42
-
21:40
-
21:36
-
21:29