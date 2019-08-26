Объятия Карпина с Шароновым и поддержка жён футболистов. Фото «Ростов» — «Рубин»

25 августа в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Рубин». Итоговый счёт матча — 2:1.



Автором первого забитого мяча в игре стал форвард гостей Евгений Марков. На 15-й минуте он поразил ворота хозяев после передачи Вячеслава Подберёзкина. «Ростов» сравнял счёт на 29-й минуте. Юрий Дюпин не смог спасти свою команду после удара Эльдора Шомуродова. Победу хозяевам принёс результативный удар хавбека Александра Саплинова на 87-й минуте.



В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ростов» занимает 5-е место, набрав 14 очков. «Рубин» с 10 очками занимает 7-е место. В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Локомотивом» (31 августа), а «Рубин» дома примет «Сочи» (31 августа).



Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.