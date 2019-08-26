Черевченко: Бауэр может закрыть две позиции — на фланге обороны и в опорной зоне

Наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко после победы в домашнем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиге над «Оренбургом» (2:1) рассказал о разговоре с новичком команды Робертом Бауэром.
«Сегодня с ним переговорил перед игрой в гостинице, времени до матча было много. Он говорит, что ему нравится играть в опорной зоне, так было в «Вердере». Проблем не будет, он может закрыть две позиции — на фланге обороны и в опорной зоне», — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.
Бауэр является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провёл дебютный матч в немецкой Бундеслиге. В 2016 году немецкий защитник перешёл в бременский «Вердер», в составе которого провёл более 40 матчей. В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды.
Также Бауэр выступал за юношеские и олимпийскую сборные Германии и в 2016 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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