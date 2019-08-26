«Боже, храни Спартак» — Назаров спел о победе «Спартака» над «Крыльями»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором спел песню на мотив «Боже, царя храни», посвящённую победе столичного клуба над «Крыльями Советов» в 7-м туре Российской Премьер-Лиге (2:1), а также пожелал удачи красно-белым в предстоящих играх с португальской «Брагой» и санкт-петербургским «Зенитом».

Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Назарова.

«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» в гостях со счётом 2:1. Первый мяч забил Александр Соболев с передачи Максима Канунникова. На 54-й минуте равновесие восстановил Джордан Ларссон, забивший дебютный гол в составе московского клуба. Победный мяч забил Гус Тиль в компенсированное время. Голландец также впервые отличился в составе красно-белых.

Набрав 14 очков, «Спартак» делит 1-5-е место в турнирной таблице РПЛ с «Краснодаром», «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом».

29 августа «Спартак» проведёт ответную встречу с «Брагой» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч закончился минимальной победой португальцев (1:0).



1 сентября «Спартак» дома сыграет с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ.