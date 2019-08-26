Гризманн: второй гол «Бетису» скопировал у Месси

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Бетисом» (5:2) во втором туре испанской Примеры и отметил, что второй гол обводящим ударом со штрафного забил благодаря тренировкам с Лионелем Месси.

«Второй гол? Вижу, как Лео исполняет это на тренировке, я скопировал у него.



После поражения от «Атлетика» было много комментариев, мы обязаны были поработать на этой неделе. «Бетис» разбудил нас своим голом, в итоге мы провели отличную игру с большим количеством голов, мы наслаждались. Надеемся, так будет всегда. Хотели бы снова сыграть после Бильбао, действовали лучше, но есть, куда стремиться.



Когда важные игроки отсутствуют, команда должна сделать шаг вперед, как сегодня и было. Мы — команда», — приводит слова Гризманна испанское издание Marca.