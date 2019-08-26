Фати: я очень нервничал, спасибо тренеру и болельщикам

Форвард «Барселоны» Ансумане Фати, вышедший на замену в матче второго тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2) в возрасте 16 лет и 298 дней, прокомментировал дебют за каталонскую команду.



«Правда в том, что я очень нервничал, но у меня есть только слова благодарности всем — клубу, тренеру и болельщикам, которые очень хорошо меня приняли. Я оставался на газоне, потому что не верил в это, и теперь пришло время наслаждаться моментом. Слова благодарности всем", — приводят слова Фати Marca.

Фати стал вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны», сыгравшим в официальном матче.

Рекорд принадлежит Висенте Мартинесу. На момент дебюта в сезоне-1941/42 ему было 16 лет и 278 дней.

Также Фати стал первым футболистом, родившемся в 21-м веке, который сыграл за основную команду сине-гранатовых.