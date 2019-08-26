Черевченко: счёт скользкий, могло качнуться в нашу или в сторону противника

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал итоги матча 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).



«Перед матчем говорил, что игра будет тяжёлая. Знали сильные стороны «Оренбурга». Это крепкая команда, боевая и высокая. Почти весь недельный цикл работали над стандартами соперника. Это принесло плоды — таких моментов у них почти не было. Вверху при навесах и вертикальных передачах защитники сыграли здорово. Где-то хорошо сыграли вратари, где-то не хватало точности в исполнении. Думаю, болельщики остались довольны, что не зря пришли в такое (позднее) время посмотреть игру. Она получилась, особенно второй тайм — обоюдоострый. Матч получился — для болельщиков, а вот для тренеров — не очень.



Счёт скользкий такой. Могло в итоге качнуться и в нашу сторону, и сторону соперника. Просто соперник тоже же разбирает нашу игру, обратил внимание на наши проблемы. Как и мы обращали на его. Мы же тоже много неудобств создали сопернику», — приводит слова Черевченко «Спорт-экспресс».

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