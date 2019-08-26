Тренер «Торпедо» Савичев: мы давно не играли на ноль

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал итоги матча Олимп-ФНЛ с «Енисеем» (2:0).



«Хороший, добротный домашний матч. С первых минут и на протяжении всей встречи мы контролировали игру, не дали сопернику возможности отличиться. И это радует, потому что мы давно не играли на ноль. Будем стараться так же радовать болельщиков и себя в первую очередь.



Победу посвящаем президенту Елене Еленцевой, которая как раз отметила свой день рождения», — приводит слова Савичева пресс-служба Олимп-ФНЛ.



«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ: в 10 матчах московская команда набрала 25 очков. «Енисей» с 6 очками в активе занимает последнее, 20-е место. В следующем туре лидер первенства сыграет на выезде с волгоградским «Ротором». Игра состоится 31 августа. В этот же день «Енисей» дома сыграет с «Чайкой» (Песчанокопское).



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