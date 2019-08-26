Тренер «Торпедо» Савичев: мы давно не играли на ноль

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал итоги матча Олимп-ФНЛ с «Енисеем» (2:0).
«Хороший, добротный домашний матч. С первых минут и на протяжении всей встречи мы контролировали игру, не дали сопернику возможности отличиться. И это радует, потому что мы давно не играли на ноль. Будем стараться так же радовать болельщиков и себя в первую очередь.
Победу посвящаем президенту Елене Еленцевой, которая как раз отметила свой день рождения», — приводит слова Савичева пресс-служба Олимп-ФНЛ.
«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ: в 10 матчах московская команда набрала 25 очков. «Енисей» с 6 очками в активе занимает последнее, 20-е место. В следующем туре лидер первенства сыграет на выезде с волгоградским «Ротором». Игра состоится 31 августа. В этот же день «Енисей» дома сыграет с «Чайкой» (Песчанокопское).
- 26 августа 2019
-
07:32
-
07:22
-
06:41
-
06:22
-
05:42
-
05:28
-
05:08
-
04:38
-
04:21
-
04:04
-
03:26
-
02:40
-
02:17
-
01:53
-
01:30
-
00:59
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:26
-
00:10
-
00:06
- 25 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:35