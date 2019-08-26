Фонсека: Я никогда не буду готовить «Рому» к матчу с прицелом на оборону

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал итоги матча Серии А с «Дженоа» (3:3).



«Когда команда пропускает, в этом виноваты не только защитники. Сегодня было важно преуспеть с отскоками и подборами, и в этом случае мы сыграли не очень хорошо.



Мы очень сильно начали, но уже после первого ответного гола «Дженоа» перестали справляться с длинными передачами, и соперник ввязал нас в открытую игру. Во втором тайме мы вновь прибавили, но опять пропустили, причём совершено неожиданно. Такие вещи нужно убирать.



Конечно, мы изучаем соперников, но я больше сосредоточен на игре своей команды. Мы постараемся нейтрализовать сильные качества «Лацио», но при этом сохранить свой доминирующий стиль.



Я никогда не буду готовиться к матчу с прицелом на оборону. Хочу, чтобы команда доминировала и всегда владела инициативой», – приводит слова Фонсеки Football Italia.

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