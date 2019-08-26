Луческу: в 19 лет на Украине профессионализм идёт на спад

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу считает, что на Украине сложно добиться профессионального роста игрокам после 19 лет.



«Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола — что случается с игроками в период от 19 до 21 года.



Когда-то говорил, что полузащитник «Шахтёра» Виктор Коваленко может стать лучшим игроком, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодёжной Лиге чемпионов.



Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодёжь растёт как профессионалы, в Украине этот профессионализм идёт на спад.



Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования. Уверен, он вырастет. Сначала в «Шахтёре» был плеймейкером Жадсон, он ушёл – пришёл Мхитарян. Потом Генриха моментально сменил Тейшейра. Так же должно было быть с Коваленко», – приводит слова Луческу «Про Футбол».

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