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«Брага» перед матчем со «Спартаком» упустила победу, пропустив на 109-й минуте

«Брага» перед матчем со «Спартаком» упустила победу, пропустив на 109-й минуте
Футбол / Прочие турниры 0

«Брага» в выездном матче третьего тура чемпионата Португалии сыграла вничью с «Жил Висенте» со счётом 1:1.

В составе команды, которая является соперником «Спартака» раунду плей-офф квалификации Лиги Европы, гол на свой счёт записал Вендерсон Галено, отличившийся на 6-й минуте. За «Жил Висенте» мяч забил Сандро Лима на 109-й минуте. Матч прерывался из-за проблем с электричеством на стадионе, поэтому командам пришлось переиграть 36 минут.

Напомним, что первая встреча между «Брагой» и «Спартаком» завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды. Ответный матч состоится 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени.

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