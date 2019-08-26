Федотов: «Оренбург» доволен новичками и тем, что они появились

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча РПЛ с «Арсеналом» (1:2) прокомментировал появление новичков в своей команде.



«Мы затянули, опоздали, и ребята провели только полторы тренировки, поэтому были нюансы с игрой в обороне, перестроениями. Этот процесс быстро не происходит. Довольны тем, что новички появились, и ими довольны



Чтобы добиваться результата, нужно соблюдать два правила: забивать и не пропускать. Со вторым правилом вышла промашка — допустили ошибки, дали пробить сопернику, он удачно попал. Игра смотрелась, ни в одном компоненте мы не уступали хозяевам. Были хорошие моменты, но не смогли воплотить их в гол. Сложно добиваться результата, если пропускаешь два на выезде», – приводит слова Федотова «Тульский футбол».



Напомним, что клуб арендовал у «Динамо» трёх игроков — полузащитников Фёдора Черных, Владимира Москвичёва и Данила Липового, а также подписал словенского хавбека Жигу Шкофлека.

Дебютный гол Ломовицкого в РПЛ — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Оренбург»