Ибрагимович третий матч подряд оформил дубль, у шведа 22 гола в 22 матчах MLS

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился двумя забитыми мячами в матче MLS с «Лос-Анджелесом». Встреча завершилась вничью — 3:3.

Видео доступно в официальном «твиттере» MLS.



В последних трёх матчах 37-летний швед забил шесть голов — по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS Златан забил 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке бомбардиров.



Лучшим бомбардиром соревнований является мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за «Лос Анджелес», — у экс-игрока «Арсенала» и «Реала Сосьедад» 27 забитых мячей в 26 матчах.

«Лос-Анджелес» возглавляет турнирную таблицу западной конференции MLS, команда Ибрагимовича идёт четвёртой.