Ибрагимович третий матч подряд оформил дубль, у шведа 22 гола в 22 матчах MLS
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился двумя забитыми мячами в матче MLS с «Лос-Анджелесом». Встреча завершилась вничью — 3:3.
Видео доступно в официальном «твиттере» MLS.
В последних трёх матчах 37-летний швед забил шесть голов — по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS Златан забил 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке бомбардиров.
Лучшим бомбардиром соревнований является мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за «Лос Анджелес», — у экс-игрока «Арсенала» и «Реала Сосьедад» 27 забитых мячей в 26 матчах.
«Лос-Анджелес» возглавляет турнирную таблицу западной конференции MLS, команда Ибрагимовича идёт четвёртой.
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