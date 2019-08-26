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«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Ренна»

«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Ренна»
Футбол / РПЛ 0

Руководство «Зенита» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Ренна» Клеману Гренье. Как сообщает Footmercato, представитель петербургской команды приехал во Францию, чтобы просмотреть 28-летнего футболиста в деле.

Ранее Гренье выступал за «Лион», «Генгам» и «Рому», а за «Ренн» хавбек играет с 2018 года. В прошлом сезоне за свою команду хавбек сыграл в общей сложности 48 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач. В активе Гренье также пять матчей в составе сборной Франции.

«Зенит» после семи туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пятое место, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде 1 сентября сыграют со «Спартаком».

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