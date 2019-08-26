Тухель: я хочу сохранить Неймара, он важен для клуба
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель признался, что не хотел бы, чтобы из команды ушёл бразильский форвард Неймара.
«Леонардо (спортивный директор парижан. – Прим. «Чемпионата») прекрасно знает, как я хочу сохранить Неймара. Ситуация непонятная, но её нужно решать как можно быстрее. Ней — отличный футболист, который очень важен для нашего клуба», — цитирует Тухеля издание L'Equipe.
Напомним, третий матч подряд Неймар не попал в заявку французского гранда. Бразилец открыто заявил о желании покинуть клуб. Главными претендентами на него являются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с Неймаром исключительно на своих условиях.
В начале следующей недели «Барселона» сделает новое предложение по Неймару
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