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Тухель: я хочу сохранить Неймара, он важен для клуба

Тухель: я хочу сохранить Неймара, он важен для клуба
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель признался, что не хотел бы, чтобы из команды ушёл бразильский форвард Неймара.

«Леонардо (спортивный директор парижан. – Прим. «Чемпионата») прекрасно знает, как я хочу сохранить Неймара. Ситуация непонятная, но её нужно решать как можно быстрее. Ней — отличный футболист, который очень важен для нашего клуба», — цитирует Тухеля издание L'Equipe.

Напомним, третий матч подряд Неймар не попал в заявку французского гранда. Бразилец открыто заявил о желании покинуть клуб. Главными претендентами на него являются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с Неймаром исключительно на своих условиях.

В начале следующей недели «Барселона» сделает новое предложение по Неймару
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