Тухель: я хочу сохранить Неймара, он важен для клуба

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель признался, что не хотел бы, чтобы из команды ушёл бразильский форвард Неймара.



«Леонардо (спортивный директор парижан. – Прим. «Чемпионата») прекрасно знает, как я хочу сохранить Неймара. Ситуация непонятная, но её нужно решать как можно быстрее. Ней — отличный футболист, который очень важен для нашего клуба», — цитирует Тухеля издание L'Equipe.



Напомним, третий матч подряд Неймар не попал в заявку французского гранда. Бразилец открыто заявил о желании покинуть клуб. Главными претендентами на него являются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с Неймаром исключительно на своих условиях.

В начале следующей недели «Барселона» сделает новое предложение по Неймару