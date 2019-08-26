Комличенко: «Млада Болеслав» и я открыты для предложений, всё возможно

Российский нападающий клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что существует вероятность, при которой он покинет свою команду до конца трансферного окна.

«Как известно, осталась неделя до закрытия трансферного окна. «Млада» и я открыты для предложений. Обычно много переходов случается как раз в последние дни. Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На счету 24-летнего Комличенко после матча 7-го тура чемпионата Чехии с «Динамо» из Ческе-Будеёвице (4:2) стало пять голов после четырёх матчей чешского национального чемпионата в нынешнем сезоне.