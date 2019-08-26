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Комличенко: «Млада Болеслав» и я открыты для предложений, всё возможно

Комличенко: «Млада Болеслав» и я открыты для предложений, всё возможно
Футбол / Прочие турниры 0

Российский нападающий клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что существует вероятность, при которой он покинет свою команду до конца трансферного окна.

«Как известно, осталась неделя до закрытия трансферного окна. «Млада» и я открыты для предложений. Обычно много переходов случается как раз в последние дни. Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На счету 24-летнего Комличенко после матча 7-го тура чемпионата Чехии с «Динамо» из Ческе-Будеёвице (4:2) стало пять голов после четырёх матчей чешского национального чемпионата в нынешнем сезоне.

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