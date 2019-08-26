Ломовицкий — о дебютном голе в РПЛ: давило, что не забивал в официальных играх

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий прокомментировал свой дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. Дальним ударом 21-летний футболист открыл счёт в матче с «Оренбургом» (2:1).



«Ребята сегодня проделали большую работу и заслуженно выиграли, молодцы. Мой гол? Принял, пробил, забил. На самом деле, очень классный гол забил ещё и Луценко — классно попал. На меня давило, что я давно не забивал в официальных играх. Надеюсь, что дальше попрёт», — цитирует Ломовицкого пресс-служба «Арсенала».



Напомним, Александр выступает за тульский клуб на правах аренды. Права на футболиста принадлежат столичному «Спартаку».

«Арсенал» поднялся на 7-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе команды из Тулы 13 очков. «Оренбург» с 2 очками занимает последнее, 16-е место.