Луценко — о вечерних матчах: очень комфортно, можно даже на 11 игры ставить

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал победу своей команды в матче с «Оренбургом» (2:1). Гол форварда принёс «Арсеналу» победу.
«Ключевым моментом стал мой неудачный приём, которым я, сам того не хотя, обыграл защитника и вошёл в штрафную. Часто практикую на тренировках удары шведой — на этот раз думал, что пробил выше ворот, но мяч оказался в сетке. Был очень рад, ведь ударил в падении и даже не видел, куда полетел мяч.
Заметьте, как начался чемпионат — матчи тяжёлые, никто никому не уступает. Очень жёсткое начало, тем более мы знали — «Оренбургу» терять нечего, у них 2-3 очка и нужно вылезать наверх.
Поздний матч? Не знаю, сказалось ли это на игре, но в плане самочувствия, как оказалось, для меня это лучшее время. В Казани мы играли в два часа дня, на мягком поле — это реально сказалось на нашей игре. Сегодня было очень комфортно, можно даже на 11 матчи ставить», — цитирует Луценко пресс-служба «Арсенала».
- 26 августа 2019
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