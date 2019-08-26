Украинцам за победу на ЧМ U20 заплатили меньше 50 тыс. рублей на человека
Защитник «Десны» Ефим Конопля рассказал, какие премиальные футболисты молодёжной сборной Украины получили за победу на прошедшем в Польше чемпионате мира (среди игроков до 20 лет).
«После матча в Польше ещё пообещали, сказали, что не обидят, пока всё. Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен (около 47 тыс. рублей)», — сказал Конопля в эфире YouTube-канала „Профутбол“.
В финальном матче чемпионата мира — 2019 украинские футболисты обыграли сборную Южной Кореи со счётом 3:1. Подопечные Александра Петракова завершили турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а в плей-офф вышли победителями в четырёх встречах.
Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019 U20, обыграв в финале Южную Корею
- 26 августа 2019
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