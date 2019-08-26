Украинцам за победу на ЧМ U20 заплатили меньше 50 тыс. рублей на человека

Защитник «Десны» Ефим Конопля рассказал, какие премиальные футболисты молодёжной сборной Украины получили за победу на прошедшем в Польше чемпионате мира (среди игроков до 20 лет).



«После матча в Польше ещё пообещали, сказали, что не обидят, пока всё. Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен (около 47 тыс. рублей)», — сказал Конопля в эфире YouTube-канала „Профутбол“.

В финальном матче чемпионата мира — 2019 украинские футболисты обыграли сборную Южной Кореи со счётом 3:1. Подопечные Александра Петракова завершили турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а в плей-офф вышли победителями в четырёх встречах.