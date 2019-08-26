«Олимпиакос» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Краснодаром»
Футболисты «Олимпиакоса» отправились на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром». Об этом сообщила пресс-служба греческого клуба.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Олимпиакоса».
Напомним, что первом матче краснодарский клуб уступил в Греции со счётом 0:4. Ответная встреча состоится завтра, 27 августа, в Краснодаре, начало игры — в 22:00 мск.
Игру будет судить бригада арбитров из Словении. Главным арбитром встречи будет Дамир Скомина. Его помощниками назначены Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать итальянский арбитр Массимилиано Иррати.
Календарь матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
«Олимпиакос» выиграл в чемпионате Греции перед матчем ЛЧ с «Краснодаром»
- 26 августа 2019
-
12:18
-
12:09
-
12:04
-
11:48
-
11:45
-
11:45
-
11:29
-
11:07
-
11:07
-
10:42
-
10:37
-
10:25
-
10:20
-
10:19
-
10:04
-
10:00
-
09:44
-
09:33
-
09:26
-
09:09
-
09:00
-
08:42
-
08:14
-
07:58
-
07:32
-
07:22
-
06:41
-
06:22
-
05:42
-
05:28
-
05:08
-
04:38
-
04:21
-
04:04
-
03:26
Партнерский контент