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«Олимпиакос» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Краснодаром»

«Олимпиакос» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Краснодаром»
Футбол / Лига чемпионов 0

Футболисты «Олимпиакоса» отправились на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром». Об этом сообщила пресс-служба греческого клуба.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Олимпиакоса».

Напомним, что первом матче краснодарский клуб уступил в Греции со счётом 0:4. Ответная встреча состоится завтра, 27 августа, в Краснодаре, начало игры — в 22:00 мск.

Игру будет судить бригада арбитров из Словении. Главным арбитром встречи будет Дамир Скомина. Его помощниками назначены Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать итальянский арбитр Массимилиано Иррати.

Календарь матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».

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