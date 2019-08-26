Облак: Фелишу по силам стать одним из лучших футболистов в мире

Вратарь «Атлетико» Ян Облак высоко оценил талант одноклубника Жоау Фелиша.
«Я не так хорошо знал Фелиша раньше, пока он не перебрался в Мадрид и не начал тренироваться с нами изо дня в день. Тогда я знал лишь то, что у него большой потенциал и клуб приложил максимум усилий для того, чтобы он присоединился к нашей команде.
Теперь я понимаю, что руководство проделало отличную работу и привело в команду высококлассного игрока. Думаю, Жоау может стать одним из лучших игроков в мире. Он уже отлично играет и, надеюсь, продолжит в том же духе», — цитирует словенца Mundo Deportivo.
Напомним, трансфер Фелиша обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн. Он стал самым дорогим португальским игроком в истории.
В прошлом сезоне Фелиш сыграл 43 матча за «Бенфику». На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.
- 26 августа 2019
-
12:18
-
12:09
-
12:04
-
11:48
-
11:45
-
11:45
-
11:29
-
11:07
-
11:07
-
10:42
-
10:37
-
10:25
-
10:20
-
10:19
-
10:04
-
10:00
-
09:44
-
09:33
-
09:26
-
09:09
-
09:00
-
08:42
-
08:14
-
07:58
-
07:32
-
07:22
-
06:41
-
06:22
-
05:42
-
05:28
-
05:08
-
04:38
-
04:21
-
04:04
-
03:26