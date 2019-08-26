Облак: Фелишу по силам стать одним из лучших футболистов в мире

Вратарь «Атлетико» Ян Облак высоко оценил талант одноклубника Жоау Фелиша.



«Я не так хорошо знал Фелиша раньше, пока он не перебрался в Мадрид и не начал тренироваться с нами изо дня в день. Тогда я знал лишь то, что у него большой потенциал и клуб приложил максимум усилий для того, чтобы он присоединился к нашей команде.



Теперь я понимаю, что руководство проделало отличную работу и привело в команду высококлассного игрока. Думаю, Жоау может стать одним из лучших игроков в мире. Он уже отлично играет и, надеюсь, продолжит в том же духе», — цитирует словенца Mundo Deportivo.



Напомним, трансфер Фелиша обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн. Он стал самым дорогим португальским игроком в истории.



В прошлом сезоне Фелиш сыграл 43 матча за «Бенфику». На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.

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