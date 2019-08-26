Капитан «Сочи» назвал задачу на нынешний сезон

Полузащитник и капитан «Сочи» Евгений Песегов ответил на вопрос, какое место в турнирной таблице РПЛ станет хорошим итогом сезона для его команды.

«Мне кажется, что сейчас выполнить задачу и попасть в десятку мы ещё можем. Посмотрим, как всё в дальнейшем будет складываться. Мне кажется, что место с 8-го по 12-е — это нормальный результат. Если поднимемся выше — замечательно. Так что «Сочи» в перспективе можно назвать середнячком», — цитирует Песегова News.ru.

После шести матчей «Сочи» занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги предпоследнее, 15-е место, набрав три очка.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».