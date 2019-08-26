Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который получил травму в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой», выбыл из строя на срок от трёх недель до одного месяца, сообщает Le Parisen. Мбаппе был заменён на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.
Помимо него травму в прошедшей встрече получил Эдинсон Кавани, Он покинул поле уже на 14-й минуте, повредив паховые мышцы.
В итоге «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:0. Начало разгрому гостей на 50-й минуте встречи положил Эрик Шупо-Мотинг. Через пять минут защитник «Тулузы» Матьё Гонсалвес отправил мяч в ворота своей команды и сделал счёт 2:0. На 75-й минуте Шупо-Мотинг оформил дубль. На 83-й минуте точку в матче поставил Маркиньос. «ПСЖ» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1.
«ПСЖ» установил рекорд, забив в 41 матче подряд
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