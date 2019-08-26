На медиафасаде «Ростов-Арены» появилась надпись Valera — Master of Puppets

В честь победы «Ростова» над «Рубином» медиафасад «Ростов-Арены» украсила надпись Valera — Master of Puppets. Надпись является отсылкой к одноимённой песне группы Metallica.

Фото доступно в официальном «твиттере» ФК «Ростов».

Такое решение клуба — продолжение истории противостояния СММ-команд клубов РПЛ. Перед матчем с «Рубином» ростовский клуб опубликовал сообщение: «Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!».



«Рубин» в ответ опубликовал фрагмент видеозаписи, на которой Карпин в 1996 году исполняет лирическое произведение «Maritxu nora zoaz». Ролик был язвительно подписан: «Металлистом, говорите?».



Напомним, в матче «Рубин» — «Ростов» победу со счётом 2:1 одержали подопечные Карпина.