На медиафасаде «Ростов-Арены» появилась надпись Valera — Master of Puppets

В честь победы «Ростова» над «Рубином» медиафасад «Ростов-Арены» украсила надпись Valera — Master of Puppets. Надпись является отсылкой к одноимённой песне группы Metallica.
Фото доступно в официальном «твиттере» ФК «Ростов».
Такое решение клуба — продолжение истории противостояния СММ-команд клубов РПЛ. Перед матчем с «Рубином» ростовский клуб опубликовал сообщение: «Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!».
«Рубин» в ответ опубликовал фрагмент видеозаписи, на которой Карпин в 1996 году исполняет лирическое произведение «Maritxu nora zoaz». Ролик был язвительно подписан: «Металлистом, говорите?».
Напомним, в матче «Рубин» — «Ростов» победу со счётом 2:1 одержали подопечные Карпина.
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