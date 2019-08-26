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«ПСЖ» нашёл замену Неймару в АПЛ

«ПСЖ» нашёл замену Неймару в АПЛ
Футбол / Англия 0

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха уже этим летом может перебраться в чемпионат Франции. Как сообщает Mirror, «Пари Сен-Жермен» рассматривает футболиста сборной Кот-д'Ивуара в качестве замены бразильцу Неймару.

В том случае если Неймар покинет парижский клуб, французы готовы сделать предложение «Кристал Пэлас» в размере более $ 120 млн. В свою очередь за Неймара «ПСЖ» планирует выручить более $ 220 млн.

Как сообщает Mirror, представители «Пари Сен-Жермен» вылетят в Лондон для переговоров по трансферу Заха уже на этой неделе. Такая спешка вызвана тем, что договорённость с «Барселоной» или «Реалом» по переходу Неймара может быть достигнута в любой момент, а трансферное окно закроется уже в конце месяца.

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