«ПСЖ» нашёл замену Неймару в АПЛ
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха уже этим летом может перебраться в чемпионат Франции. Как сообщает Mirror, «Пари Сен-Жермен» рассматривает футболиста сборной Кот-д'Ивуара в качестве замены бразильцу Неймару.
В том случае если Неймар покинет парижский клуб, французы готовы сделать предложение «Кристал Пэлас» в размере более $ 120 млн. В свою очередь за Неймара «ПСЖ» планирует выручить более $ 220 млн.
Как сообщает Mirror, представители «Пари Сен-Жермен» вылетят в Лондон для переговоров по трансферу Заха уже на этой неделе. Такая спешка вызвана тем, что договорённость с «Барселоной» или «Реалом» по переходу Неймара может быть достигнута в любой момент, а трансферное окно закроется уже в конце месяца.
Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на третий матч Лиги 1 подряд
- 26 августа 2019
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