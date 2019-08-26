«ПСЖ» нашёл замену Неймару в АПЛ

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха уже этим летом может перебраться в чемпионат Франции. Как сообщает Mirror, «Пари Сен-Жермен» рассматривает футболиста сборной Кот-д'Ивуара в качестве замены бразильцу Неймару.



В том случае если Неймар покинет парижский клуб, французы готовы сделать предложение «Кристал Пэлас» в размере более $ 120 млн. В свою очередь за Неймара «ПСЖ» планирует выручить более $ 220 млн.



Как сообщает Mirror, представители «Пари Сен-Жермен» вылетят в Лондон для переговоров по трансферу Заха уже на этой неделе. Такая спешка вызвана тем, что договорённость с «Барселоной» или «Реалом» по переходу Неймара может быть достигнута в любой момент, а трансферное окно закроется уже в конце месяца.

Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на третий матч Лиги 1 подряд