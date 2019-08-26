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Защитник «Крыльев Советов»: у «Спартака» нет игроков прям высочайшего класса

Защитник «Крыльев Советов»: у «Спартака» нет игроков прям высочайшего класса
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

«Думаю, мы заслужили ничью, да и игра была равной. Пропустили необязательные мячи. Вы сами все видели. Не надо было пропускать. Мы всегда выходим с первоочередной задачей сыграть на ноль, но не получилось.

Бывают ли задачи закрыть кого-то персонально? Нет, такого не было. Там нет таких прям высочайшего класса футболистов, которых вдвоем или втроем надо опекать», — цитирует Карпова «Евро-футбол».

«Спартак», набрав 14 очков, делит 1-4-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом». «Крылья Советов» (6) — на 13-м месте. В 8-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Матч состоится 1 сентября. «Крылья Советов» дома сыграют с «Динамо» (30 августа).

Гол Тиля на 91-й минуте принёс победу «Спартаку» в матче с «Крыльями Советов»
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