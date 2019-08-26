«Фиорентина» заинтересована в трансфере хавбека «МЮ» Фреда
Итальянская «Фиорентина» выразила заинтересованность в трансфере бразильского хавбека «МЮ» Фреда. Об этом сообщает La Nazione.
Трансферная стоимость экс футболиста донецкого «Шахтёра» составляет порядка € 30 млн, однако руководство «Фиорентины» рассчитывает несколько снизить запросы британского гранда.
В английской Премьер-лиге сезоне-2018/19 Фред провёл за манкунианский клуб 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на его счету один матч в Кубке Англии.
Напомним, прошлым летом Фред перебрался в «Манчестер Юнайтед» из донецкого «Шахтёра». Сумма трансфера составила € 52 млн. Бразилец стал одним из самых дорогостоящих приобретений британского клуба в его истории.
- 26 августа 2019
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