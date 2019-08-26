На матче «Спартак» — «Брага» будут работать итальянские судьи

Главным судьёй ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» назначен Давид Масса из Италии. Его ассистентами станут Фабиано Прети и Стэфано Алассио, резервный рефери — Фабрицио Паскуа, сообщает пресс-служба красно-белых.



38-летний Масса работает на международном уровне с 2014 года. За свою карьеру он дважды судил матчи с участием российских клубов: В 2018 году «Локомотив» на групповой стадии Лиги чемпионов уступил в гостях «Порту» (1:4), а в феврале этого года «Краснодар» сыграл дома вничью 0:0 с «Байером» в матче 1/16 финала Лиги Европы.



Матч «Спартак» — «Брага» состоится 29 августа. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени. В первой игре португальцы одержали победу со счётом 1:0.